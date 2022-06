Ρωσία: Νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι ο άνθρωπος που μετέφερε τον χαρτοφύλακα του Πούτιν

Ο απόστρατος συνταγματάρχης που μετέφερε τον χαρτοφύλακα του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος λέγεται ότι περιέχει τους κωδικούς των πυρηνικών όπλων της Ρωσίας, βρέθηκε πυροβολημένος στο σπίτι του κοντά στη Μόσχα.

Η ουκρανική εφημερίδα Kyiv Post αναφέρει ότι ο πρώην συνταγματάρχης Βαντίμ Ζιμίν δίνει μάχη για τη ζωή του στην Εντατική και ότι αδερφός του τον βρήκε βαριά τραυματισμένο σπίτι του στην πόλη Κρασνογκόρσκ, κοντά στη Μόσχα.

Ο 53χρονος είναι συνταξιούχος συνταγματάρχης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) έχει φωτογραφηθεί πολλάκις με τον Πούτιν ενώ κουβαλούσε τον χαρτοφύλακα.

🔳#Putin's former #Nuclear Briefcase holder, Colonel Vadim Zimin was shot in the head in his kitchen his apartment in Krasnogorsk, #Moscow region



🔳Vadim Zimin was carrying a "nuclear suitcase" of Russian presidents Boris #Yeltsin and #Putin#Ukraine #war #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/Q4fK9rQvtU