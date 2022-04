Ρωσία: Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού συναντήθηκε με το πλήρωμα του βυθισμένου καταδρομικού Moskva

Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας ναύαρχος, Νικολάι Γεβμένοφ, συναντήθηκε με μέλη του πληρώματος του βυθισμένου καταδρομικού Moskva και δήλωσε ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν σε άλλα ρωσικά πολεμικά πλοία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Commander of the Russian Navy Admiral Yevmenov and the command of the Black Sea Fleet met with the crew of the "Moskva" in Sevastopol. They will continue serving on other vessels in the Russian Navy. Admiral Yevmenov also promised to keep the traditions of the "Moskva" alive. pic.twitter.com/QtOxDhsZF0