Ρωσία: Ο επικεφαλής της Wagner λέει ότι οι μαχητές του φαίνονται σε βίντεο να είναι κοντά στο κέντρο του Μπαχμούτ

Ο ιδρυτής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner δημοσίευσε σήμερα βίντεο που δείχνει τους μαχητές του σχεδόν στο κέντρο του Μπαχμούτ, όπως είπε ο ίδιος, της μικρής ουκρανικής πόλης που η Wagner μάχεται να καταλάβει εδώ και μήνες.

Η Wagner έχει αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της ρωσικής επίθεσης στο Μπαχμούτ, που πριν από τον πόλεμο είχε 75.000 κατοίκους, και καταγράφει σταθερή αλλά αυξανόμενη πρόοδο γύρω από τα προάστια της πόλης τους τελευταίους μήνες, θέτοντας σε κίνδυνο τις γραμμές εφοδιασμού της Ουκρανίας.

Σε ανάρτηση στο Telegram, η υπηρεσία Τύπου του Γεβγκένι Πριγκόζιν, του ιδρυτή της Wagner, αναφέρει πως ο ίδιος δήλωσε: «Τα παιδιά χαζολογάνε, γυρνώντας βιντεάκια. Το έφεραν αυτό από το Μπαχμούτ σήμερα το πρωί, πρακτικά το κέντρο της πόλης». Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να εντοπίσει την τοποθεσία που μαγνητοσκοπήθηκε το βίντεο.

Στο βίντεο φαίνονται ένστολοι να τοποθετούν ένα πανό της Wagner σε ένα ημικατεστραμμένο πολυώροφο κτίριο. Ένας εξ αυτών χορεύει και κρατά μια κιθάρα, σε μια αναφορά στο ανεπίσημο παρωνύμιο της Wagner «οι μουσικοί».

#WagnerGroup se encuentran a unos metros del centro de Bakhmut. #Rusia #Ucrania #GuerraEnUcrania #WagnerPMC are on a few meters of the Bakhmut Centre. #Russia #Ukraine #ukrainewarvideos #ukrainewarfootage #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/jg9SxWTode