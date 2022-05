Ρωσία: Θρύλος της ρωσικής ροκ διώκεται επειδή κατήγγειλε την επίθεση στην Ουκρανία

Για δυσφήμηση του ρωσικού στρατού κατηγορείται ο φημισμένος τραγουδιστής της ρωσικής ροκ, Γιούρι Σεβτσούκ, επειδή κατήγγειλε την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, αλλά και τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας.

Δικαστήριο της Ούφα, στην Κεντρική Ρωσία, γνωστοποίησε την Πέμπτη, στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, πως ο τραγουδιστής διώκεται για «δημόσια ενέργεια με σκοπό να δυσφημήσει την προσφυγή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις» και πως ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη δικαιοδοσία της Αγίας Πετρούπολης, της πόλης όπου κατοικεί.

Στις 18 Μαΐου, ενώπιον κοινού, στην Ούφα, ο 65χρονος τραγουδιστής είπε πως «πατρίδα δεν είναι να είσαι μόνιμα ο γλείφτης του Προέδρου», σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο.

«Τώρα σκοτώνουν τους ανθρώπους στην Ουκρανία, γιατί; Τα αγόρια μας πεθαίνουν στην Ουκρανία, γιατί;» λέει στο πλήθος, καταγγέλλοντας πως «οι νεολαίες της Ουκρανίας και της Ρωσίας πεθαίνουν λόγω των ναπολεόντειων σχεδίων του Καίσαρά μας».

Ο Γιούρι Σεβτσούκ κινδυνεύει σε αυτή την περίπτωση να του επιβληθεί πρόστιμο, όμως ο ρωσικός Ποινικός Κώδικας προβλέπει για αυτά τα αδικήματα ποινές, που μπορεί να φθάσουν έως την πενταετή φυλάκιση σε περίπτωση υποτροπής και σε επιβαρυντικές περιστάσεις.

Επικεφαλής του ροκ συγκροτήματος DDT, διάσημος στην πρώην ΕΣΣΔ, είχε καταγγείλει στη διάρκεια των ετών την κυριαρχία του Βλαντίμιρ Πούτιν, αποδοκιμάζοντάς τον ακόμη και στη διάρκεια μιας συνάντησης το 2010 που είχε αναμεταδοθεί τηλεοπτικά.

Ήταν, επίσης, ένας από τους υποκινητές ενός τεράστιου κινήματος αμφισβήτησης στη Ρωσία το 2011-2012, που κατεστάλη από το Κρεμλίνο.

Πριν από την εποχή Πούτιν, ο Γιούρι Σεβτσούκ είχε διακριθεί για την εκστρατεία του κατά του πρώτου πολέμου της Τσετσενίας (1994-1996).

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στα χρόνια του 1980, την τελευταία δεκαετία της ΕΣΣΔ, αποκτώντας δημοτικότητα εξαιτίας των αντισυστημικών τραγουδιών του σε αυτή την αυτοκρατορία που είχε διαβρωθεί από κρίσεις. Με την πτώση της ΕΣΣΔ, το 1991, ο Σεβτσούκ ήταν ήδη μια μορφή της ρωσικής ροκ.

Legendary Russian Rock Band DDT concert took place in #Perm, Russia on May 18th. Yuri Shevchuk was immediately detained by security services in the dressing room after the concert. Video of what he said at the end of the performance, with English subtitles. pic.twitter.com/4PPNt7qBeY