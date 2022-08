Ρωσία: Σε κελί απομόνωσης ο Ναβάλνι

Ο Ρώσος πολιτικός Αλεξέι Ναβάλνι που εκτίει ποινή στην υπ' αριθμόν 6 αποικία κρατουμένων στην πόλη Μελέχοβο της περιοχής Βλαντίμιρ, μπήκε εκ νέου σε κελί απομόνωσης, αυτή τη φορά για πέντε μέρες. Την εξέλιξη αυτή ανέφερε ο ίδιος ο Ναβάλνι με ανάρτηση του στο Telegram.

«Με πηγαίνουν στην απομόνωση μέσω του διαδρόμου: «Τα χέρια πίσω στην πλάτη», «μμμ λέω», βάζω τα χέρια πίσω στην πλάτη. Κάπου τρία δευτερόλεπτα πήγαινα ως συνήθως. Χωρίς τα χέρια πίσω στην πλάτη. Διέπραξα έγκλημα. Με καλούν στην επιτροπή και μου λένε: «Καταδικασθέντα Ναβάλνι, παραβιάσατε τους κανονισμούς συνοδείας στην απομόνωση. Στο βίντεο φαίνεται ότι αυτό κράτησε τρία δευτερόλεπτα. Καθώς όμως έχετε αρνητικό μητρώο και έχετε ήδη μπει σε κελί απομόνωσης, αποφασίσαμε ότι πρέπει να μπείτε στο κελί απομόνωσης».

Alexei Navalny: In isolation because he didn’t have his hands behind his back for three seconds https://t.co/rV4Om4Pnkw