Ρωσία: Ο περιφερειάρχης του Ροστόφ καλεί τον πληθυσμό να «μείνει σπίτι»

Ο περιφερειάρχης στη Ροστόφ της Ρωσίας (νότια), η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, κάλεσε τους κατοίκους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να «μείνουν στο σπίτι», καθώς ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, ο οποίος στασίασε εναντίον του γενικού επιτελείου, ανέφερε πως άνδρες του έχουν πλέον καταφθάσει εκεί.

«Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Ζητώ από όλους να παραμείνουν ήρεμοι και να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους παρά μόνο αν είναι απόλυτα αναγκαίο», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκόλουμπεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram λίγο πριν από τις 04:00 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας].

These do appear to be Elements of the Wagner Group outside of the Southern Military District Headquarters, but some of the Soldiers are also wearing “Rosgvardia” Patches and National Guard/Military Trucks can be seen which makes this Extremely Confusing. pic.twitter.com/hduk3lzBUO