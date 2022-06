Πρώην πρόεδρος Ρωσίας: «Έκφυλοι» και «μπάσταρδοι» αυτοί που εναντιώνονται στη χώρα

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που κατέχει το αξίωμα του αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, σε ανάρτησή του στο Telegram, χρησιμοποίησε ακραίους χαρακτηρισμούς, μιλώντας για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μέσω της οποίας εκφράζει το μίσος του για τους «έκφυλους» και «μπάσταρδους» που θέλουν «νεκρή» την Ρωσία.

«Συχνά με ρωτούν, γιατί οι αναρτήσεις μου στο Telegram είναι τόσο σκληρές. Απαντώ, γιατί τους μισώ. Είναι έκφυλοι και παλιοτόμαρα. Θέλουν τον θάνατο μας και της Ρωσίας. Όσο ζω θα κάνω τα πάντα για να τους εξαφανίσω» δήλωσε ο 56χρονος πρώην ηγέτης, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ήταν ο στόχος των δηλώσεών του.

Ο Μεντβέντεφ δεν διευκρίνισε σε ποιούς αναφέρεται, αλλά το πιθανότερο, όπως επισημαίνει η εφημερίδα Kommersant εκφράστηκε με αρνητικές διαθέσεις στις ηγεσίες της Ουκρανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Για παράδειγμα στις 30 Μάιου έγραψε ότι σε περίπτωση πυραυλικών πληγμάτων σε ρωσικές πόλεις, η Ρωσία μπορεί να καταφέρει απαντητικά πλήγματα «σε κέντρα λήψης» «εγκληματικών αποφάσεων», μέρος των οποίων δεν βρίσκονται «καν στο Κίεβο».

Ο Μεντβέντεφ έχει σχεδόν 359 χιλιάδες ακολούθους. Μέσα σε μισή ώρα την ανάρτηση του αυτή την διάβασαν 388 χιλιάδες άτομα και άρχισε να διαδίδεται ραγδαία.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 2008 έως το 2012 και πρωθυπουργός από το 2012 έως το 2020. Τον Ιανουάριο του 2020 απρόσμενα παραχώρησε την θέση του στον νυν πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν και ανέλαβε την θέση του αναπληρωτή προέδρου του πανίσχυρου ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, μια θέση που δημιουργήθηκε ειδικά για τον ίδιο καθώς πριν την αναλάβει, δεν υπήρχε τέτοια θέση στο εν λόγω όργανο. «Του έδωσαν μια θέση γελωτοποιού, χωρίς αρμοδιότητες και του επέτρεψαν να γράφει στο Telegram» σχολίασε το διάβημα του Μεντβέντεφ ο δημοσιογράφος Ντμίτρι Κόλεζεφ.

Η εκδοχή, να έχουν χακάρει το κανάλι του Μεντβέντεφ στο Telegram, δεν είχε απήχηση.

«Η αλήθεια είναι, ότι ήδη εδώ και καιρό τον Μεντβέντεφ κανείς και για τίποτα δεν τον ρωτάει», έγραψε στο δικό του κανάλι στο Telegram o πολιτικός της αντιπολίτευσης Ιλιά Γιάσιν.

Κάποτε ο Μεντβέντεφ θεωρούνταν μετριοπαθής, αλλά από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σφοδρούς επικριτές των δυτικών χωρών που έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Τον περασμένο μήνα κατήγγειλε τις «τρελές» οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

