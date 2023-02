Ρωσία: Ο Σοϊγκού απάντησε στις κατηγορίες του Πριγκόζιν για «εσχάτη προδοσία»

Το «αφεντικό» της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner κατηγόρησε ευθέως χθες (22/2) την ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, για «εσχάτη προδοσία».

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις τείνει να λάβει ο εμφύλιος μεταξύ των ανώτατων κλιμακίων εξουσίας στη Μόσχα, με τα «στρατόπεδα» να έχουν παγιωθεί, και να «ανταλλάσσουν βολές» εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, φαινομενικά ερήμην του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.



Το «αφεντικό» της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, χθες Τρίτη κατηγόρησε ευθέως την ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας (βλέπε Σεργκέι Σοϊγκού) για «εσχάτη προδοσία», δηλαδή για την υποτιθέμενη απόπειρα καταστροφής της ιδιωτικής μισθοφορικής οργάνωσής του, σε ηχογράφηση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη από την υπηρεσία Τύπου του στο κανάλι του στο Telegram.



«Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου (Βαλέρι Γκεράσιμοφ - φωτό μαζί με Πούτιν και Σοϊγκού) και ο Υπουργός Άμυνας δίνουν εντολές δεξιά και αριστερά, ότι η Wagner PMC δεν πρέπει να λάβει πυρομαχικά, δεν βοηθούν επίσης στις αεροπορικές μεταφορές», υποστήριξε ο Πριγκόζιν.

The conflict between Prigozhin and the Russian Ministry of Defense is escalating#Prigozhin said he was ready to provide the military prosecutor's office with evidence that the Russian Defense Ministry does not supply the "#Wagner" PMC with 80% of ammunition.

1/3 pic.twitter.com/ez7Ogjag8y