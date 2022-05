Ρωσία: «Όπως το 1945, η νίκη θα είναι δική μας», διαβεβαιώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Σειρά συγκρίσεων μεταξύ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έκανε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με τη σύρραξη στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας στις ευχές του για την 8η Μαΐου, πως «όπως το 1945, η νίκη θα είναι δική μας», σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Σήμερα, οι στρατιωτικοί μας, όπως οι πρόγονοί τους, μάχονται στήθος με στήθος για την απελευθέρωση των πάτριων εδαφών τους από τη ναζιστική βρωμιά, με την πεποίθηση πως, όπως το 1945, η νίκη θα είναι δική μας» είπε ο Πούτιν στις ευχές που απηύθυνε σήμερα στις χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ, όπως και στις αυτονομιστικές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

«Σήμερα, το κοινό καθήκον είναι να εμποδίσουμε την αναγέννηση του ναζισμού, ο οποίος προκάλεσε τόσα δεινά στους λαούς διαφορετικών χωρών» συμπλήρωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «οι νέες γενιές θα είναι αντάξιες της μνήμης των πατέρων και των παππούδων τους».

Στις ευχές του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε αναφορά όχι μονάχα στους στρατιώτες, αλλά επίσης στους πολίτες «του εσωτερικού μετώπου», που «συνέτριψαν τον ναζισμό με αντίτιμο αναρίθμητες θυσίες».

«Δυστυχώς, σήμερα, ο ναζισμός σήκωσε ξανά κεφάλι», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας προς τους Ουκρανούς. «Ιερό καθήκον μας είναι να εμποδίσουμε τους ιδεολογικούς κληρονόμους εκείνων που έχουν ηττηθεί», σε αυτό που η Μόσχα ονομάζει «τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο», να «πάρουν την εκδίκησή τους».

Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους ευχήθηκε «σε όλους τους κατοίκους της Ουκρανίας ένα ειρηνικό και δίκαιο μέλλον».

Putin believes 'doubling down' key to winning in Ukraine, thinks he can't 'afford to lose,' CIA chief warns https://t.co/7nyK0PBCPj