Ρωσία: Περισσότερες από 700 συλλήψεις σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις

Τουλάχιστον 724 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Ρωσία κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων σε 25 πόλεις εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί 7.586 άνθρωποι αφότου άρχισαν οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, κατά τον ιστότοπο OVD-Info.

Οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας καταστέλλουν με σκληρότητα τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Οι Αρχές διαμηνύουν στους πολίτες να μη συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις που οργανώνονται χωρίς άδεια. Οι διαδηλώσεις αυτής της φύσης έχουν απαγορευθεί επανειλημμένα, συχνά με την επίκληση της πανδημίας.

Dramatic images showed riot officers manhandling both men and women in Saint Petersburg and Moscow.

The scenes came after jailed Kremlin critic Alexei Navalny had urged Russians to stage daily protests. pic.twitter.com/wonxWD7HKy