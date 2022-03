Ρωσία: Περισσότερες από 800 συλλήψεις σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις

Περισσότεροι από 800 διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες Κυριακή στη Ρωσία, όπου καταγράφηκε κύμα κινητοποιήσεων εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Διαδηλώσεις έγιναν σε τουλάχιστον 35 πόλεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας χθες, σύμφωνα με τον ιστότοπο OVD-Info.

Dozens arrested at anti-military protests in #Moscow and #St.Petersburg over #Russia's operation in #Ukraine#UkraineConflict #Ukrainecrisis #protest pic.twitter.com/jjg6qCeGzW