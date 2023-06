Ρωσία: Πυρκαγιά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Ροστόφ

Πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε θερμοηλεκτρικό σταθμό του Ροστόφ προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας οι περίπου 150 εργαζόμενοι του εργοστασίου, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκολούμπεφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι τρεις εργάτες τραυματίστηκαν στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός – ο οποίος βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά σύνορα – τροφοδοτεί την ευρύτερη περιοχή και ως εκ τούτου οι διακοπές ηλεκτροδότησης είναι αναπόφευκτες, υπογράμμισε.

Εικόνες από τον τόπο της πυρκαγιάς δείχνουν μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό πάνω από τον θερμοηλεκτρικό σταθμό.

