Ρωσία: Πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων στην Μπελγκορόντ - Επιδρομή ουκρανικών ελικοπτέρων λέει ο περιφερειάρχης

Δύο στρατιωτικά ελικόπτερα της Ουκρανίας έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ τα κημερώματα της Παρασκευής.

Ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ ισχυρίζεται πως, τα ουκρανικά αεροσκάφη πέρασαν τα σύνορα των δύο εμπόλεμων χωρών εκτελώντας πτήση σε μικρό ύψος.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που προκάλεσε η επιδρομή, πρόσθεσε ο κ. Γκλάντκοφ. Κάτοικοι τομέα της πόλης κοντά στην εγκατάσταση απομακρύνονται εσπευσμένα από την περιοχή.

Το περιστατικό στην Μπελγκορόντ, όχι μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία, καταγράφεται δύο ημέρες μετά τις εκρήξεις σε χώρο αποθήκευσης όπλων.

