Ρωσία: Πυρκαγιά στο επιχειρηματικό κέντρο Grand Setun Plaza στη Μόσχα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο επιχειρηματικό κέντρο Grand Setun Plaza στη δυτική Μόσχα, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου TASS, μέχρι και 20 άνθρωποι είναι πιθανόν να παραμένουν στο κτήριο.

Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι 120 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το κτήριο και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Another large fire in Russia.👀



This time it's the Grand Setun Plaza business center in Moscow that's going up in smoke...🔥pic.twitter.com/puciSwbgui