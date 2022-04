Ρωσία: Σύλληψη αντιπολιτευόμενου - Έντονη η αντίδραση των ΗΠΑ

Συνελήφθη τη Δευτέρα στη Μόσχα, έξω από το σπίτι του, ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος πολιτικός Βλαντίμιρ Κάρα-Μούρζα.

Ο δικηγόρος του, Βαντίμ Πρόχοροφ, είπε ότι ο Κάρα-Μούρζα θα μείνει στο κρατητήριο και τη νύχτα της Τρίτης με την κατηγορία, ότι δεν τήρησε νόμιμη εντολή αστυνομικού, κάτι που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 15 ημέρες.

Δεν έγιναν άμεσα διαθέσιμες άλλες λεπτομέρειες, αλλά ο 40χρονος έχει επανειλημμένως επικρίνει τη στρατιωτική επέμβαση της Μόσχας στην Ουκρανία και έχει συστήσει μια αντιπολεμική επιτροπή με άλλα ηγετικά στελέχη της Ρωσικής αντιπολίτευσης.

Ο Κάρα-Μούρζα είναι πρώην δημοσιογράφος και φίλος του ηγέτη της αντιπολίτευσης Μπόρις Νεμτσόφ, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Κρεμλίνο το 2015 και του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, πρώην ολιγάρχη και επικριτή του Πούτιν.

Ισχυρίζεται ότι επιβίωσε δύο φορές, το 2015 και το 2017, από μυστηριώδεις δηλητηριάσεις και κατηγόρησε τη ρωσική μυστική υπηρεσία για αυτές.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για την κράτηση του εξέχοντος ηγέτη Βλαντίμιρ Κάρα-Μούρζα στη Μόσχα από τις ρωσικές αρχές.

«Παρακολουθούμε στενά αυτή την κατάσταση και ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή του».

The United States is troubled by Russian authorities' detention today in Moscow of prominent civil society leader Vladimir Kara-Murza. We are monitoring this situation closely and urge his immediate release.