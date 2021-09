Ρωσία: Συντριβή μεταγωγικού Antonov στο Χαμπάροφσκ

Ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-26 με εξαμελές πλήρωμα συνετρίβη κοντά στην πόλη Χαμπάροφσκ στην ρωσική Άπω Ανατολή.

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου του Χαμπάροφσκ όταν βρίσκονταν σε απόσταση 38 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο TASS το πλήρωμα του αεροσκάφους δεν ανάφερε κάποια βλάβη και η πτήση εκτελούνταν κανονικά, ενώ το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση ελέγχου των επίγειων συστημάτων επικοινωνιών. Η ομάδα διάσωσης δεν κατέγραψε κάποιο σήμα κινδύνου.

Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκε ελικόπτερο της πολιτικής αεροπορίας και ελικόπτερο του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συμμετέχουν εκ μέρους του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων 70 διασώστες και 20 οχήματα, ενώ όπως ανακοίνωσε το υπουργείο η επιχείρηση δυσχεραίνεται λόγω της νύχτας και των κακών καιρικών συνθηκών.

Το αεροσκάφος ανήκει σε εταιρεία πτητικών ελέγχων και συστημάτων και όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εξειδικεύεται στην εξασφάλιση πτήσεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης και πραγματοποιεί το 90% των συστημάτων ελέγχου πτήσεων που υπάρχουν στα αεροδρόμια της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το πρακτορείο TASS το αεροσκάφος AN-26 πραγματοποιεί πτήσεις επί 42 χρόνια.

