Ρωσία: Στην περιοχή του Βόλγκογκραντ έπεφταν «μεταλλικά αντικείμενα» από τον ουρανό

Θραύσματα από άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα έπεσαν στην περιοχή Γιελάνσκι της περιφέρειας του Βόλγκογκραντ, μετέδωσε το τοπικό μέσο V1, επικαλούμενο φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μερικά από τα θραύσματα βρέθηκαν σε αγρούς, άλλα σε εξωτερικό χώρο κατοικίας. Στα βίντεο, που έστειλε ένας αναγνώστης στην εφημερίδα, φαίνεται πώς τον ουρανό διασχίζει ακόμα ένα «άγνωστο αντικείμενο» που θυμίζει πύραυλο.

«Αυτό είναι ο τρίτος πύραυλος που πέταξε ήδη, απλώς πύραυλος! Μόλις τώρα, που έφτασα στο κατάστημα», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Η κύρια Διεύθυνση του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών της περιοχής του Βόλγκογκραντ αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό και συνέστησε στους δημοσιογράφους να απευθυνθούν στο υπουργείο Άμυνας. Οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν στα πλάνα ότι στο σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό υπήρχαν υπάλληλοι της διαχειρίστριας εταιρείας του ενεργειακού δικτύου Rosseti-Yug.

Ο πρόεδρος του αγροτικού οικισμού Ντουπόφσκι, Αλεξέι Γκόλεφ, ανέφερε την πτώση θραυσμάτων στην περιοχή Γιελάνσκι της περιφέρειας του Βόλγκογκραντ.

«Ευτυχώς, νεκροί και τραυματίες λόγω της κατάστασης δεν υπάρχουν. Αυτό συνέβη στις 9 το πρωί. Κάτι έπεσε στα χωράφια, και κάτι άλλο στον χώρο μιας ιδιόκτητης κατοικίας, έχει υποστεί ζημιές ένα υπόστεγο. Τι είδους είναι αυτά τα θραύσματα, προς το παρόν δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, περιμένουμε τους στρατιωτικούς», δήλωσε ο ίδιος.

Η διοίκηση της περιοχής Γιελάνσκι επιβεβαίωσε στο ρωσικό μέσο RBK την πτώση από τον ουρανό «μεταλλικών αντικειμένων».

At least one of Russian missiles didn’t even make it to Ukraine and came down in Volgograd, Russia. Civilians there openly recording the wreckage might soon have a problem from the authorities. #Volgograd #Russia #Ukraine pic.twitter.com/AJRiWZS81R