Ρωσία: Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έφτασε το πρώτο ανθρωποειδές ρωσικό ρομπότ

Η δεύτερη προσπάθεια του διαστημικού σκάφους Soyuz MS-14 που μετέφερε το ρομπότ Φιόντορ, το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ, στέφθηκε με επιτυχία καθώς αυτό έφτασε σήμερα τα ξημερώματα, 03.00 ώρα Ελλάδος, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια πρόσδεσης με τον ISS, και μετά την μετακίνηση σε άλλη υπομονάδα του σκάφους Soyuz που είχε ήδη προσδεθεί, η κάψουλα Soyuz MS-14 προσδέθηκε με επιτυχία κατά τη δεύτερη απόπειρα.

Το ρομπότ Φιόντορ απολογήθηκε για την καθυστέρηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, γράφοντας: «Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Έπεσα σε κίνηση. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω το έργο».

Σχολιαστής από τη NASA δήλωσε πως η δεύτερη προσπάθεια πρόσδεσης υπήρξε εξαιρετική.

Docking confirmed! While flying about 250 miles above Eastern Mongolia, an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft successfully arrived and docked to the @Space_Station at 11:08pm ET. Get more details: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/Mny4KFHUY4