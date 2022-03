Ρωσία: «Στόχος η απελευθέρωση του Ντονμπάς» - Συνάντηση Μπάιντεν με Ουκρανούς πρόσφυγες στην Πολωνία

Την προσοχή τους στην κατάκτηση του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, θα στρέψουν οι ρωσικές δυνάμεις, όπως γνωστοποίησαν μέσω ανακοίνωσής τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη χρονική στιγμή που το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού διαβεβαιώνει ότι γύρω από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, τις δύο μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς, «επέφερε σημαντικές απώλειες στους Ρώσους εισβολείς»

Μάλιστα, ο ουκρανικός στρατός κάνει λόγο για κατάρριψη τριών αεροσκαφών, καταστροφή οκτώ αρμάτων μάχης και περίπου 170 νεκρούς στρατιώτες από ρωσικής πλευράς.

Δηλώσεις που πρέπει να ακούγονται με επιφυλάξεις, καθώς το κάθε στρατόπεδο επιδίδεται σε μια εντατική μάχη πληροφόρησης σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει μεγάλη δυσκολία να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή ό,τι συμβαίνει στο πεδίο, λίγο παραπάνω από ένα μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ρωσία: «Στόχος η απελευθέρωση του Ντονμπάς»

Η ρωσική διοίκηση εξέπληξε του πάντες, ανακοινώνοντας την Παρασκευή, ότι «επικεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών στον κύριο σκοπό: την απελευθέρωση του Ντονμπάς» σε αντίθεση με τη δεδηλωμένη βούληση της Μόσχας μέχρι τώρα να «αποστρατιωτικοποιήσει και να αποναζιστικοποιήσει την Ουκρανία» στο σύνολό της και όχι μόνο σε αυτή την περιοχή όπου βρίσκονται οι δύο ρωσόφωνες αυτονομιστικές «δημοκρατίες».

Ο στρατηγός Κρίλο Μπουντάνοφ, ο 36χρονος επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωνε χθες στον αμερικανικό Τύπο πως ο ρωσικός στρατός δεν είναι «παρά ένας μύθος», «μια συγκέντρωση μεσαιωνικής εξουσίας, παλαιών μεθόδων μάχης».

Τα ερωτηματικά για τους Ρώσους στρατηγούς

Μεγάλη ασάφεια επικρατεί για παράδειγμα για την τύχη Ρώσων στρατηγών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, επτά, σύμφωνα με το Κίεβο. Ο τελευταίος ήταν ο στρατηγός Γιάκοφ Ρεζάντσεφ, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας άλλος στρατηγός, ο Βλάντισλαβ Γερτσόφ, αποπέμφθηκε από το Κρεμλίνο λόγω των μεγάλων απωλειών που υπέστησαν τα ρωσικά στρατεύματα. Όμως ακόμη και στο σημείο αυτό, ουκρανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «κάθαρση» που συνδέεται με τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία -μόνο ένας θάνατος Ρώσου στρατηγού έχει επιβεβαιωθεί από τη Μόσχα.

Συνεχίζονται οι μάχες γύρω από το Κίεβο

Γύρω από το Κίεβο, οι μάχες συνεχίζονται προκειμένου να «απωθηθεί η επίθεση του εχθρού», σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, που διευκρίνισε πως η γραμμή του μετώπου δεν έχει μετακινηθεί.

⚡️According to information provided by a subscriber, Russian vehicles has entered Slavutych (Kyiv region, Ukraine) pic.twitter.com/1gHBp44319 — Flash (@Flash43191300) March 26, 2022

Οι δυνάμεις του Κιέβου διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν την αντεπίθεσή τους στη Χερσώνα, στο νότιο τμήμα της χώρας, τη μοναδική μεγάλη πόλη που έχουν καταλάβει πλήρως οι δυνάμεις της Μόσχας.

An evacuee kid is waiting for the bus in Kyiv. He held on strongly all the way through the difficult journey. pic.twitter.com/UMuhsMKuwz — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) March 25, 2022

Ο τραγικός απολογισμός της Μαριούπολης - Τουλάχιστον 2000 νεκροί

Στη Μαριούπολη, ένα στρατηγικό ουκρανικό λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τον δήμο αυτής της πόλης που τελεί υπό πολιορκία. Περίπου 100.000 κάτοικοί της παραμένουν αποκλεισμένοι και στερούνται τα πάντα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως η Γαλλία, σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Τουρκία, θα διεξαγάγουν «μια ανθρωπιστική επιχείρηση εκκένωσης τις αμέσως επόμενες ημέρες αμάχων από τη Μαριούπολη».

️New video from long-suffering Mariupol



Russia continues to destroy the city with inhuman fanaticism. It's no longer a war - it's just revenge against Mariupol for not surrendering to the occupiers pic.twitter.com/CWj2051Ifx — shedsquatch (@shedsquatch) March 24, 2022

Νεοναζιστική παραστρατιωτική οργάνωση για τους μεν, Ουκρανοί ήρωες για τους δε: το τάγμα Αζόφ, που έχει ταμπουρωθεί στη Μαριούπολη, βρίσκεται από την πλευρά του επίσης στο κέντρο του πολέμου προπαγάνδας ανάμεσα στο Κίεβο και τη Ρωσία.

Τα ρωσόφωνα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς στο Twitter των ρωσικών πρεσβειών στο Παρίσι ή στο Λονδίνο- βρίθουν μαρτυριών και σχολίων για τις θηριωδίες που φέρεται να διέπραξε το τάγμα Αζόφ, το οποίο παρουσιάζεται ως «φασιστικό» ή ότι αποτελείται από «ναζί».

Επίσκεψη Μπάιντεν στην Πολωνία

Την ίδια ώρα, ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Πολωνία, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στη Βαρσοβία με τους Πολωνούς ηγέτες.

Θα επισκεφθεί επίσης ένα κέντρο Ουκρανών προσφύγων και αναμένεται να εκφωνήσει λόγο για την Ουκρανία όπου, σε ένα μήνα πολέμου, χιλιάδες Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 135 παιδιά, σύμφωνα με το Κίεβο.

Από τις 24 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 2,2 εκατ. άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο εισήλθαν στην Πολωνία, σύμφωνα την πολωνική συνοριοφυλακή, σε ένα σύνολο περίπου 3,7 εκατ. ανθρώπων που αναχώρησαν για το εξωτερικό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εκ των οποίων 1,8 εκατ. είναι παιδιά.

Απέναντι σε αυτό το ανθρώπινο δράμα, σε όλη την Ευρώπη, η αλληλεγγύη για την Ουκρανία δεν έχει μειωθεί ούτε στο ελάχιστο.

Είναι η περίπτωση της μικρής αγγλικής πόλης Ντις, που στέλνει φορτηγά με βοήθεια, ετοιμάζει κρεβάτια για τους πρόσφυγες και έχει συγκεντρώσει χρήματα χάρη σε ένα κοκτέιλ με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, με βότκα και μπλε κουρασάο.

Στο Παρίσι, σε μια λειτουργία για την ειρήνη στην Ουκρανία ένα πλήθος συγκεντρώθηκε χθες στη Σακρέ-Κερ, την εμβληματική βασιλική της Μονμάρτης.

Η δημιουργία «ανθρωπιστικής γέφυρας» στη Γερμανία

Στη Γερμανία, μια «σιδηροδρομική γέφυρα» δημιουργήθηκε για πρώτη φορά προκειμένου να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Η επιχείρηση της Deustche Bahn (DB), της γερμανικής εταιρίας σιδηροδρόμων, φέρνει στον νου την «αερογέφυρα» που είχε οργανωθεί στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου από τους Δυτικούς προκειμένου να βοηθήσουν την πόλη του Βερολίνου, θύμα ενός σοβιετικού αποκλεισμού.

Βρεφικές τροφές, προϊόντα υγιεινής, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, ιατρικό υλικό, στρώματα, κουβέρτες... τα κοντέινερ γεμίζουν γρήγορα.