Ρωσία: Τέλος των ερευνών μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού Su-34 στη Γέισκ - 13 νεκροί

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή χθες Δευτέρα στρατιωτικού αεροσκάφους σε πολυκατοικία στη νότια Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Τα σωστικά συνεργεία ολοκλήρωσαν την έρευνα στα συντρίμμια (...). Συνολικά, 13 άνθρωποι είναι νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ 19 άνθρωποι είναι τραυματίες», διευκρίνισε το υπουργείο.

Μαχητικό/βομβαρδιστικό Σουχόι Su-34 συνετρίβη στη Γέισκ, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά σε εννιαώροφη πολυκατοικία με περίπου 600 ενοίκους.

Η πόλη όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα και ανήκει στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αντίκρυ στη Μαριούπολη.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού ενημερώθηκε για το δυστύχημα, έστειλε στη Γέισκ τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο και τον υπουργό αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Όταν κατέπεσε το Σουχόι «πήραν φωτιά τα καύσιμα» που μετέφερε, εξήγησε χθες το υπουργείο Άμυνας. Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν τρομακτικές εικόνες που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες: εικονίζουν γιγαντιαία πυρκαγιά καθώς εξαπλώνεται σε μεγάλο μέρος της πολυκατοικίας. Κατά το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στους πέντε από τους εννέα ορόφους του ακινήτου, εμβαδού περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το διμελές πλήρωμα του βομβαρδιστικού, ο σχεδιασμός του οποίου έχει βασιστεί στο Su-27, πρόλαβαν να κάνουν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους. Κατά την ίδια πηγή, εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση όταν αντιμετώπισαν τεχνικό πρόβλημα, καθώς «ο ένας από τους κινητήρες έπιασε φωτιά κατά την απογείωση».

The moment of the crash of the Su-34 in Yeysk. The footage shows how the engine of the plane flashes, it begins to lose altitude, falls and explodes. pic.twitter.com/BdVYay0xHY