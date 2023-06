Ρωσία: Τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα για την ανταρσία της Wagner

Το ΑΠΕ - ΜΠΕ επικαλούμενο πληροφορίες από τα πρακτορεία Reuters-AFP-dpa-Anadolu-Xinhua , παρουσιάζει τα κύρια σημεία των εξελίξεων στην Ρωσία από τα χαράματα του Σαββάτου μέχρι αυτή την ώρα:

Ο ανοικτός πόλεμος που ξέσπασε από χθες το βράδυ ανάμεσα στην ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner και τη ρωσική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία οδηγεί σε αχαρτογράφητα νερά.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ορκίστηκε να συντρίψει μια ένοπλη ανταρσία, αφού ο αρχηγός της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

Ακολουθεί ένα σύντομο χρονικό των γεγονότων όπως αυτά έχουν μέχρι τις 16:40 ώρα Ελλάδας ενώ η οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία.

Παρασκευή

Ο Πριγκόζιν δημοσιεύει ένα βίντεο που εντείνει τη διαμάχη του με την ανώτατη ρωσική στρατιωτική διοίκηση και για πρώτη φορά απέρριψε τις αβάσιμες δικαιολογίες της Μόσχας για εισβολή στην Ουκρανία.

Σε μια σειρά από αλλεπάλληλα ηχητικά μηνύματά του που δημοσιεύτηκαν στο Telegram, ο Πριγκόζιν αναφέρει περίπου στις 10 το βράδυ Παρασκευής ώρα Ελλάδας πως πλήγματα του ρωσικού στρατού προκάλεσαν «πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων» στις τάξεις της. Λέει πως ο ίδιος και οι «25.000» άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό» από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB απαντά ανοίγοντας ποινική υπόθεση για «ένοπλη εξέγερση» εναντίον του Πριγκόζιν.

Ο Ρώσος Σεργκέι Σουροβίκιν κάλεσε τους μαχητές της Wagner να επιστρέψουν στους στρατώνες τους.

Σάββατο

Ο Πριγκόζιν λέει ότι οι άντρες του έχουν περάσει τα σύνορα από την Ουκρανία στη Ρωσία. «Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους». «Θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας», απειλεί.

Μαχητές της Wagner εισέρχονται στη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ, σύμφωνα με τον αρχηγό της οργάνωσης.

Ο Ρώσος γενικός εισαγγελέας Ίγκαρ Κρασνόφ ενημερώνει τον Πούτιν πως άρχισε να διενεργείται «ποινική έρευνα για την απόπειρα να οργανωθεί ένοπλη ανταρσία».

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ που γειτνιάζει με την Ουκρανία καλεί τους κατοίκους τις πρώτες πρωινές ώρες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να «μείνουν στο σπίτι», καθώς γίνεται σαφές ότι οι δυνάμεις της Wagner έχουν καταλάβει τον έλεγχο της πόλης Ροστόφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εκδίδει ανακοίνωση καλώντας τους μαχητές της Wagner να εγκαταλείψουν τον Πριγκόζιν, λέγοντας ότι «εξαπατήθηκαν και παρασύρθηκαν σε μια εγκληματική περιπέτεια».

Μια ρωσική πηγή ασφαλείας λέει στο Reuters ότι μαχητές της Wagner έχουν πάρει τον έλεγχο όλων των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην πόλη Βορόνεζ, περίπου 500 χιλιόμετρα, νότια της Μόσχας.

Ο Πούτιν κάνει τηλεοπτικό διάγγελμα δεσμευόμενος να συντρίψει αυτό που αποκαλεί ένοπλη ανταρσία. Κατηγορεί τον Πριγκόζιν για «προδοσία» και «πισώπλατη μαχαιριά».

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ καλεί τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον πρόεδρο Πούτιν.

Η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα, που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, αναστέλλεται.

Ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα ανοίγουν πυρ εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner στον αυτοκινητόδρομο M-4, έξω από την ρωσική πόλη Βορόνεζ.

Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, σύμμαχος του Πούτιν, λέει ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην καταστολή της ανταρσίας του Πριγκόζιν και να χρησιμοποιήσουν σκληρές μεθόδους εάν χρειαστεί. Αργότερα ο ίδιος αναφέρει ότι στέλνει τους άνδρες του σε «περιοχές έντασης» στη Ρωσία.

Ο Πριγκόζιν δηλώνει ότι οι μαχητές του δεν χρειάστηκε να ρίξουν ούτε μια σφαίρα για να καταλάβουν τον έλεγχο του αρχηγείου του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ.

Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να έχουν οργανώσει μία θέση μάχης με πολυβόλο όπλο στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με την ρωσική καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα “Vedomosti”.

