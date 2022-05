Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με νοσηλευόμενους μαχητές του Αζοφστάλ

Αναρτήθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, όπου απεικονίζονται Ουκρανοί μαχητές που παραδόθηκαν στο πολιορκημένο χαλυβουργείο Αζοφστάλ και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνονται άνδρες ξαπλωμένοι σε κρεβάτια σε ένα δωμάτιο και δύο από αυτούς έκαναν μια σύντομη δήλωση στην κάμερα. Ο ένας είπε, ότι του δίνουν φαγητό και έχει πρόσβαση σε γιατρούς, ενώ ο δεύτερος είπε ότι του επίδεσαν τα τραύματα και δεν έχει κανένα παράπονο για τη θεραπεία που λαμβάνει.

Σε ένα δεύτερο βίντεο, ένας άνδρας, τραυματισμένος στο κεφάλι, είπε ότι τον ταΐζουν και τον φροντίζουν καλά και ότι δεν υφίσταται καμία σωματική ή ψυχολογική πίεση.

Δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί αν οι άνδρες αυτές μιλούσαν ελεύθερα.

Νωρίτερα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι από την Δευτέρα έχουν παραδοθεί 959 μαχητές, μεταξύ των οποίων και 80 τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ, στην αποσχισθείσα περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Russia releases more video of Ukraine forces surrendering at Azovstal pic.twitter.com/H9jEgvNjkj — MEZMORISED✨ (@MezmorisedJay) May 18, 2022

Russian sources released photos and videos of Ukrainian wounded defenders being transported out of AzovStal.Allegedly they are taken to Russia controlled Novoazovsk. One of Rus filtration camps is located there.There are reasons for concerns about their future fate and well-being pic.twitter.com/cjntIShAC6 — A n n a 🌻 (@tweet4anna) May 16, 2022

Mariupol. Allegedly, early morning (starting 3am) 200-300 Ukr defenders were transported from AzovStal, 50 of them are taken to Russia controlled hospital. The video is questionable, it was released by RT. The situation remains very unclear. pic.twitter.com/XjIM92Y2tm — A n n a 🌻 (@tweet4anna) May 16, 2022

Today. Wounded Ukrainian defenders. AzovStal, Mariupol.

Video released by Rus sources

The voice « please, stop it, how many are military? » pic.twitter.com/BLxrF7L5W9 — A n n a 🌻 (@tweet4anna) May 16, 2022