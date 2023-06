Ρωσία: Τουλάχιστον 109 συλλήψεις σε διαδηλώσεις υπέρ του φυλακισμένου Ναβάλνι

Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 100 ανθρώπους που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις για να γιορτάσουν τα γενέθλια του φυλακισμένου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι που την Κυριακή έκλεισε τα 47 του χρόνια.

Η οργάνωση OVD-Info που καταγράφει τις διαδηλώσεις στη Ρωσία ανέφερε ότι μέχρι τις 22.42 το βράδυ της Κυριακής είχαν συλληφθεί 109 άνθρωποι σε 23 πόλεις.

Βίντεο από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη δείχνουν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν μεμονωμένους διαδηλωτές.

