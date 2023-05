Ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή του Μπριάνσκ, στην Ρωσία, κοντά στην μεθόριο με την Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο, ο κινητήρας του ελικοπτέρου ανεφλέγη πριν από την συντριβή.

