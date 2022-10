Ρωσίδα δημοσιογράφος σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στην Κριμαία

Μια Ρωσίδα δημοσιογράφος που εργαζόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους ρωσικούς ομίλους μέσων ενημέρωσης που στηρίζει το Κρεμλίνο, σκοτώθηκε την Παρασκευή σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε πεδίο στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Κριμαία, δήλωσαν διορισμένοι από τη Ρωσία αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Σβετλάνα Μπαμπάγιεβα ήταν επικεφαλής του γραφείου του ομίλου μέσων ενημέρωσης Rossiya Segodnya στη Συμφερούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, θυγατρική της Rossiya Segodnya, ανέφερε ότι η Μπαμπάγιεβα σκοτώθηκε από μια αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια της άσκησης σκοποβολής. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Svetlana Babayeva, head of Russian propaganda- MIA Rossiya Segodny (RIA Novosti, SPUTNIK), former editor-in-chief of https://t.co/q2gc2Y95UL in Simferopol, died in an accident at one of the training grounds in Crimea, where she was engaged in military sports shooting. pic.twitter.com/ahMRAaSLdM