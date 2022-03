Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Ρωσικά μέσα ενημέρωσης ο Ραμζάν Καντίροφ έφτασε στη Μαριούπολη και συναντήθηκε με τον διοικητή της 8ης Στρατιάς, Στρατηγό Μορντβίτσεφ.

#Russian media report that Ramzan Kadyrov arrived in #Mariupol and met with the commander of the 8th Army, General Mordvichev

1/2 pic.twitter.com/k5PmcJfb1S