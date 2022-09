Ρωσικές δυνάμεις στην κατεχόμενη Χερσώνα εξουδετέρωσαν ένοπλη συμμορία

Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ το βράδυ του Σαββάτου εναντίον ένοπλης συμμορίας εγκληματιών στο κέντρο της κατεχόμενης ουκρανικής πόλης της Χερσώνας και την «εξουδετέρωσαν», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, κατελήφθη από τα ρωσικά στρατεύματα λίγο μετά την έναρξη της εισβολής τους το Φεβρουάριο και το Κίεβο έχει δηλώσει ότι θα την ανακαταλάβει.

«Μια ομάδα ενόπλων, που εντοπίσθηκε, πρόβαλε αντίσταση. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο και εξουδετέρωσαν τους εγκληματίες», μετέδωσε το TASS επικαλούμενο πηγή στις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας. Δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων, πρόσθεσε η πηγή.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στη λεωφόρο Ουσακόφ, στο κέντρο της Χερσώνας, μετέδωσε το TASS.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA είχε μεταδώσει νωρίτερα επικαλούμενο πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας ότι η εν λόγω συμμορία ήταν μια «ομάδα δολιοφθοράς και αναγνώρισης», αλλά δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter εικονίζουν, όπως φαίνεται, ρωσικές δυνάμεις να ανοίγουν πυρ με βαρύ πολυβόλο από τεθωρακισμένο όχημα προς έναν αδιευκρίνιστο στόχο. Πυρά από όπλα μικρότερου διαμετρήματος ακούγονται επίσης.

Pictures from the centre of Kherson pic.twitter.com/9qIqPdwwzv