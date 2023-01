Ρωσικό πολεμικό πλοίο σε κοινά γυμνάσια με σκάφη της Κίνας και της Νότιας Αφρικής

Πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, το οποίο φέρει υπερηχητικούς πυραύλους Κρουζ νέας γενιάς, θα συμμετάσχει τον Φεβρουάριο σε κοινά γυμνάσια με σκάφη του ΠΝ της Κίνας και αυτού της Νότιας Αφρικής, μετέδωσε σήμερα (23/1) το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αναφορά στη συμμετοχή στα κοινά γυμνάσια της φρεγάτας ονόματι Ναύαρχος του Στόλου της Σοβιετικής Ένωσης Γκαρσκόφ, η οποία φέρει πυραύλους Zircon.

Οι πύραυλοι αυτοί κινούνται με ταχύτητες εννεαπλάσιες από εκείνη του ήχου κι έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο από 1.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Χαρακτηρίζονται οι σημαντικότεροι του νέου ρωσικού οπλοστασίου υπερηχητικών πυραύλων, μαζί με το «όχημα κατολίσθησης» («glide vehicle») Avangard, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2019.

