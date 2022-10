Ρωσικό Sukhoi συνετρίβη σε σπίτι στη Σιβηρία

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Sukhoi Su-34 κατέπεσε σήμερα, σε ένα διώροφο σπίτι στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Βίντεο σοκ από τη στιγμή της συντριβής:

That Russian Su-30 came down like the whole Russian economy. #Irkutsk #Russia pic.twitter.com/72jrYd7YUx