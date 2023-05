Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην χερσόνησο της Κριμαίας

Ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-28 συνετρίβη σήμερα στην προσαρτηθείσα από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αποδίδει το δυστύχημα σε μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα στην περιοχή Ντζανκόι, στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης χωρίς πυρομαχικά, σύμφωνα πάντα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Russian Mil Mi-28 attack helicopter crashed near Dzhankoi in the northern part of Crimea this afternoon. Both crew-members perished, Russian Defense Ministry informed. pic.twitter.com/AG46k0t4PD