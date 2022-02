Σύμπλεγμα πολυκατοικιών επλήγη από ρωσικό πύραυλο τύπου κρουζ στο Κίεβο, επιβεβαιώνει η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση εκκένωσης του πληγέντος κτηρίου συνεχίζεται. Η πολυκατοικία επλήγη μεταξύ του 18ου και του 21ου ορόφου. Δεν υπάρχουν ακόμη ακριβείς πληροφορίες για θύματα.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT

This apartment building in Kyiv was hit by shelling overnight, according to news agency @unian.



Russian MFA Sergei Lavrov said yesterday that "nobody is going to attack the people of Ukraine," and there would be"no strikes on civilian infrastructure." pic.twitter.com/0T0BO9HYv0