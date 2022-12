Ουκρανικός πύραυλος έπεσε στη Λευκορωσία, σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας

Το Λευκορωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων BelTA ισχυρίζεται πως ένας ουκρανικός πύραυλος S-300 κατέπεσε στο έδαφος της χώρας το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια μιας εκ των μεγαλύτερων πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου.

Το υπουργείο Άμυνας του Μινσκ ερευνά εάν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Λευκορωσίας είχαν καταρρίψει τον πύραυλο ή πρόκειται για εσφαλμένη εκτόξευση.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 10 και 11 το πρωί (09.00-10.00 ώρα Ελλάδας) - περίπου την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε ομοβροντία πυραύλων προς την Ουκρανία.

Το BelTA ανέφερε ότι ο πύραυλος που κατέληξε στη Λευκορωσία προήλθε από ουκρανικό έδαφος. Δημοσίευσε φωτογραφίες όπου φαίνονται, όπως ανέφερε, κομμάτια ενός πυραύλου S-300 σε ένα άδειο χωράφι.

Σύμφωνα με το BelTA, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

#Belarus Officially confirmed: this morning, a S-300 complex missile fell down in Belarus. Lukashenka instructed to create a group of specialists to investigate the incident. There are no casualties.



Propaganda immediately blamed Ukrainians for this. pic.twitter.com/stAAFeCKDc