Ρώσος παπάς χτύπησε με σταυρό Ουκρανό ιερέα σε κηδεία στρατιώτη

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην πόλη Βινίτσια της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός Ουκρανού στρατιώτη, ένας Ρώσος παπάς επιτέθηκε και χτύπησε με τον σταυρό που κρατούσε στο χέρι του έναν ιερέα της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου, στην κηδεία του στρατιώτη Ολεξάντρ Ζινίιφ που σκοτώθηκε σε μάχη στη Βινίτσια κοντά στο Μικολάιφ. Ο Ρώσος παπάς Μιχαήλο Βασιλιούκ έτρεξε προς το βήμα όπου μιλούσε ο Ανατόλι Ντούντκο και προσπάθησε να τραβήξει τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό του ο Ουκρανός ιερέας, προτού τον χτυπήσει με τον σταυρό που κρατούσε ο ίδιος στο χέρι του. Ο καυγάς διακόπηκε με την παρέμβαση στρατιωτικών, που απομάκρυναν τον Βασιλιούκ, προκειμένου να συνεχιστεί η κηδεία.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)



A supporter of Putin's priest Gundyaev hit his "colleague" with a cross because the representative of the UOC accused the ROC of helping the occupiers. pic.twitter.com/FJwBdknysY