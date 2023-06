Ροστόφ: Άρση των περιορισμών στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Το σύνολο των περιορισμών στις μετακινήσεις για την περιοχή του Ροστόφ έχουν σήμερα αρθεί, συμπεριλαμβανομένων και των περιορισμών που εφαρμόστηκαν για τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, όπως μεταδόθηκε σήμερα, από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλέστηκαν τοπικούς αξιωματούχους.

«Οι σταθμοί λεωφορείων και σιδηροδρόμων εργάζονται κανονικά. Εισιτήρια πωλούνται, ενώ ισχύει το πρόγραμμα των δρομολογίων προς όλους τους προορισμούς», δήλωσε ο Σεργκέι Τιούριν, αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για την περιοχή του Ροστόφ.

#speaKout



❗️Central #Rostov Following #Wagner PMC Insurrection



RT Exclusive footage shows the city’s center after the Wagner group withdrew.



According to reporters, litter, tank tracks, and building damage can be seen. pic.twitter.com/MwCGPGj4or