Ρουμανία: Μικρές υλικές ζημιές από τον σεισμό των 5,6 Ρίχτερ που έγινε αισθητός μέχρι τη Σόφια και το Βελιγράδι

Ο σεισμός, μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε την Τρίτη στη νοτιοδυτική Ρουμανία, έγινε αισθητός μέχρι τη Σόφια και το Βελιγράδι, ωστόσο προκάλεσε μόνο ήσσονος σημασίας ζημιές, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 15:16 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην επαρχία Γκόρι. Σύμφωνα με το USGS, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Earthquake in Romania,

near Târgu Jiu, 14.02.2023, 15:16.

Magnitude 5.7, depth 6 km.

It was felt in most of the country.#earthquake #Romania pic.twitter.com/QbnXPBu9vs — robin (@robinsimion) February 14, 2023

Οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών έκαναν ελέγχους στην περιοχή, καθώς αναφέρθηκαν ρωγμές σε κάποια κτήρια. Δεν διαπίστωσαν όμως κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που πλήττεται η Ρουμανία από σεισμό μεγάλου μεγέθους. Οι δονήσεις αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τον φονικό σεισμό που σημειώθηκε στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, τόνισε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες που εκφράζουν πολλοί κάτοικοι.

There was a moderate earthquake up to 5.7 magnitude in Oltenia, Romania today. pic.twitter.com/yP5eu7SCIQ — Thunder26 (@Thunder261) February 14, 2023

Η Ρουμανία, που διασχίζεται από πολλά ρήγματα, είναι από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης. Στις 4 Μαρτίου 1977, μια δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 1.570 ανθρώπους, ενώ άλλοι 11.000 τραυματίστηκαν. Τα περισσότερα θύματα καταγράφηκαν στο Βουκουρέστι, καθώς η πόλη είναι χτισμένη πάνω στο ρήγμα της Βραντσέα, μια σεισμογενή ζώνη που εκτείνεται από την πρωτεύουσα μέχρι το Ιάσιο στα ανατολικά.