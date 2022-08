Σ. Αραβία: 34 χρόνια κάθειρξης σε γυναίκα για σχόλια κατά της κυβέρνησης μέσω Twitter

Υπήκοος της Σαουδικής Αραβίας η οποία καταδικάστηκε πρόσφατα να εκτίσει 34 χρόνια κάθειρξη επειδή προέβαινε μέσω Twitter σε επικριτικά σχόλια για την κυβέρνηση του βασιλείου γνώριζε πως υπήρχε κόσμος που ενημέρωνε καταλεπτώς τον κρατικό μηχανισμό για κάθε δραστηριότητά της, αλλά δεν είχε πάρει την απειλή «στα σοβαρά», δήλωσε χθες φιλικό της πρόσωπο.

Διδακτορική φοιτήτρια στο βρετανικό πανεπιστήμιο Λιντς, η Σάλμα αλ Σεμπάμπ, 34 ετών, συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2021, ενώ έκανε διακοπές στην πατρίδα της.

Salma al-Shehab, a Leeds University student, was sentenced to 34 years in prison for retweeting dissidents by use of Twitter.



This sentence from the Saudi Dictator’s terrorist court, for criticizing MBS’ reign of terror (driven by blood & oil) IS, ITSELF, terrorism! https://t.co/FGepNQjwmJ