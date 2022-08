Σαγκάη: Σκηνές χάους σε πολυκατάστημα - Κόσμος έτρεχε ανεξέλεγκτα προς τις εξόδους

Κατάστημα γνωστής αλυσίδας στη Σαγκάη αναγκάστηκε να βάλει άμεσα «λουκέτο», έπειτα από αυστηρή διαταγή των υγειονομικών αρχών της πόλης, λόγω περιστατικού COVID-19 που εντοπίστηκε στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Οι πολίτες που βρίσκονταν στο γνωστό κατάστημα επίπλων, στο άκουσμα της είδησης, πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν και να φωνάζουν προς τις εξόδους, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, στην προσπάθειά τους να προλάβουν να βγουν από το κατάστημα πριν κλείσουν οι πόρτες.

Βίντεο που αποτυπώνουν τον τρόμο του κόσμου κάνουν τα τελευταία 24ωρα τον γύρο των κοινωνικών μέσων.

It is said an #IKEA store in Xuhui district,#Shanghai,notified it had been asked by authorities to shut down the store since the footprints of close contacts of people who have tested positive for COVID-19.Fearing they would be quarantined,many customers rushed out of the store. pic.twitter.com/OUVOj5hiHP — Boxun News (@NewsBoxun) August 15, 2022

Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δεν δίστασαν να αναμετρηθούν με τους άνδρες ασφαλείας του καταστήματος, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν εκτός χώρου πριν μπει το «λουκέτο». Οι πληροφορίες από τη Σανγκάη αναφέρουν πως όσοι έμειναν εντός χώρου αφού έκλεισαν οι πόρτες, μεταφέρθηκαν σε μια αίθουσα «καραντίνας».

People in #China trying to escape as IKEA #Shanghai was getting full lockdown spontaneously due to #Covid_19.#CCP closedown everything if they even feel something and don't even care of women and children. pic.twitter.com/ccwyRevrZB — Germs of Woke CCP (@GermsofCCP) August 15, 2022

Ο Ζάο Νταντάν, αναπληρωτής διευθυντής της Επιτροπής Υγείας της Σανγκάης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε μεταξύ άλλων πως το κατάστημα αλλά και η πληγείσα περιοχή «θα τεθούν υπό "κλειστό κύκλωμα" επιτήρησης για δύο ημέρες. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν μέσα στον χώρο, πρέπει να μείνουν δύο ημέρες σε καραντίνα και πέντε ημέρες υπό υγειονομική επιτήρηση».

Ikea furniture store in 🇨🇳 #Shanghai Xujiahui District suddenly announced lockdown after the detection of 1 Covid positive. 300+ shoppers frantically pushed their way out to escape. The remaining shoppers unluckily trapped inside were forced to the quarantine concentration camps. pic.twitter.com/DmUHhUPk4x — Northrop Gundam ∀ (@GundamNorthrop) August 14, 2022

Τη Δευτέρα, οι υγειονομικές αρχές της Σανγκάης ανέφεραν έξι τοπικά μεταδιδόμενα κρούσματα κορωνοϊού στην πόλη.