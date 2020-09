Σάλος από ανάρτηση συνεργάτιδας του Μπορέλ για Ελλάδα-Τουρκία - Τι απαντά η Κομισιόν

Αντιδράσεις προκάλεσε μία ανάρτηση της Νάταλι Τότσι, Ιταλίδας διευθύντριας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και ειδικού συνεργάτη του Ζοζέπ Μπορέλ της ΕΕ στην οποία απαξίωνε ουσιαστικά τη στάση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και την εξίσωνε με εκείνη της Τουρκίας.

«Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι καινούρια. Είναι μια παλιά σύγκρουση για την κυριαρχία και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Μπορεί να επιλυθεί μόνο αν η Ελλάδα και η Τουρκία αναιρέσουν τη "μάτσο" πολιτική τους και ανακαλύψουν το πνεύμα της διπλωματίας όπως στον σεισμό του '99» έγραψε συγκεκριμένα η Νάταλι Τότσι, προκαλώντας μεταξύ άλλων και την αντίδραση της Κομισιόν, που με δήλωσή της τήρησε αποστάσεις από τη θέση που εξέφρασε.

«Η κ. Τότσι εξέφρασε προσωπικές απόψεις κι όχι τις θέσεις του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ» ήταν συγκεκριμένα η αντίδραση της Κομισιόν.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Πίτερ Στάνο δήλωσε για το ίδιο θέμα: «Η κυρία Τότσι δεν είναι υπεύθυνη χάραξης πολιτικής της ΕΕ, είναι ειδικός σύμβουλος μεταξύ άλλων καθηκόντων που ασκεί και οι παρατηρήσεις της έγιναν υπό την προσωπική της ιδιότητα και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της ΕΕ, δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις θέσεις του Ύπατου Εκπροσώπου».

Δείτε την ανάρτηση της Νάταλι Τότσι:

The East-Med situation isn't new. It’s an old conflict about sovereignty & security between Greece, Turkey & Cyprus. It can be resolved only if G & T set aside macho politics & rediscover earthquake diplomacy spirit of 99

My @ConvSix w/ @michaeltanchum https://t.co/bqh8tOaGxi