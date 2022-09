Σάλος με γηροκομείο στην Ταϊβάν: Στρίπερ «διασκεδάζει» ηλικιωμένους σε αναπηρικά καροτσάκια

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο με ημίγυμνη στρίπερ να κάνει σόου μπροστά σε συνταξιούχους σε αναπηρικά καροτσάκια σε γηροκομείο της Ταϊβάν. Το Taoyuan Veterans Home, μια κρατική εγκατάσταση στην πόλη Taoyuan για συνταξιούχους του στρατού αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη, καθώς πλήρωσε τη χορεύτρια για να διασκεδάσει τουλάχιστον 12 ηλικιωμένους σε αναπηρικά καροτσάκια.

Πλάνα δείχνουν τη χορεύτρια με κόκκινα και μαύρα εσώρουχα και ψηλοτάκουνα, να σπρώχνει το στήθος της στο πρόσωπο ενός συνταξιούχου, ενώ κουνάει τα οπίσθιά της. Ο ηλικιωμένος φαίνεται να απολαμβάνει την τροπή των γεγονότων σε ένα συνηθισμένο απόγευμα, που θα έπαιζε μπίνγκο, και αγγίζει το στήθος της. Το προσωπικό, που παρακολουθεί όσα διαδραματίζονται, χειροκροτεί στον ρυθμό της μουσικής.

Taoyuan Veterans Home in Taiwan hired a stripper for disabled veterans. Proving you can still get up even when confined to a to a wheelchair. 🤷🏿‍♂️ pic.twitter.com/eaPw7BNQQr