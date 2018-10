Νάπολη: Σάλος με ελληνική εταιρεία που πλασάρει ζάχαρη με στερεότυπα της Μαφίας

«Η κοινότητα που εκπροσωπεί τους Έλληνες κατοίκους στη Νάπολη και ολόκληρη την Καμπανία καταδικάζει απερίφραστα την διαφημιστική εκστρατεία της ελληνικής εταιρείας Coffeland Ltd, που είναι καρπός των ξεπερασμένων στερεότυπων που κηλιδώνουν το όνομα της Νάπολης και των κατοίκων της».



Με αυτόν τον τρόπο η Ελληνική Κοινότητα της Νάπολης και της Καμπανίας (Comunità Ellenica di Napoli e della Campania) σχολίασε τον σάλο που ξέσπασε στην μεγαλούπολη του ιταλικού νότου από την κυκλοφορία των συσκευασιών ζάχαρης, παραγωγής της ελληνικής εταιρείας Coffeeland Ltd, που απεικονίζουν εικόνες και κείμενα, που θεωρήθηκαν προσβλητικά και δυσφημιστικά από τους κατοίκους της ‘Παρθενοπαίας’ πόλης.



«Είμαστε ευτυχείς που ο γενικός διευθυντής της Coffeland Ltd Σταύρος Γιαϊτζάκης ζήτησε αμέσως συγγνώμη για το λάθος που διαπράχθηκε και διέταξε αμέσως τη διακοπή της διαφημιστικής εκστρατείας και της διανομής των συσκευασιών», τονίζει στην ίδια ανακοίνωσή της η Ελληνική κοινότητα.



«Μας θλίβει ωστόσο το γεγονός, πως εν είδει αντίδρασης, ορισμένοι Ναπολιτάνοι συμπολίτες μας εξετράπησαν στη διάρκεια των τελευταίων ημερών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ξεστόμισαν προσβολές κατά της Ελλάδας και του λαού της. Ως ελληνική κοινότητα της Νάπολης και της Καμπανίας καταδικάζουμε αυτή τη στάση, που δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα αδελφοσύνης που πάντοτε χαρακτήριζε τις σχέσεις ανάμεσα στον λαό της Νάπολης και τον αντίστοιχο ελληνικό», τονίζει η ελληνική κοινότητα.



«Προτείνουμε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης Coffeland να αντικαταστήσει τις εικόνες και τα κείμενα της επίμαχης συσκευασίας με την εικόνα του Βεζούβιου, του πολιούχου της πόλης Σαν Τζενάρο και τη φράση «Αγάπη με την πρώτη ματιά» (Amore a prima vista). Μάλιστα, θα καλέσουμε τον κο Γιαϊτζάκη να επισκεφθεί την πόλη μας, με έξοδα της Ελληνικής Κοινότητας Νάπολης και Καμπανίας, ώστε να μπορέσει να γευθεί προσωπικά τις ομορφιές της Νάπολής μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ελληνικής κοινότητας.



Το αίσθημα υπερηφάνειας των Ναπολιτάνων θίχθηκε από την κυκλοφορία στα μπαρ της πόλης των μικρών συσκευασιών (φακελάκια) ζάχαρης, που στο εξωτερικό της απεικόνιζαν το πρόσωπο του Μάρλον Μπράντο στον ρόλο του διάσημου μαφιόζου «Νονού», ένα πιστόλι, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, που μεσουράνησε στην ομάδα της πόλης, αλλά κυρίως από τη φράση «Ζειν επικινδύνως» (Vivere pericolosamente), που θεωρήθηκαν ότι προσβάλλουν την αληθινή υπόσταση και εικόνα της πόλης τους.



