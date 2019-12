Σάλος στην Ιταλία με το «υψωμένο δάχτυλο» στον Σαλβίνι

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση με υψωμένο δάκτυλο που έκανε νεαρή γυναίκα, ενώ δίπλα της κοιμόταν ο Ματέο Σαλβίνι κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μπάρι στο Μιλάνο.

Η κοπέλα, που ταξίδεψε στην ίδια πτήση με τον Ματέο Σαλβίνι, φαίνεται να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο ενώ ποζάρει στον φακό του κινητού της έχοντας στο φόντο τον αρχηγό της Λέγκας και πρώην υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας.

Στη συνέχεια, ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram, ωστόσο οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή της, την ανάγκασε να τη διαγράψει για να μην πάρει μεγαλύτερη έκταση το θέμα.

«Εγώ τράβηξα τη φωτογραφία για να επισημάνω την σύμπτωση του να ταξιδεύεις σε πτήση χαμηλού κόστους έχοντας δίπλα σου τον Σαλβίνι. Η χειρονομία απευθυνόταν στους φίλους μου και δεν είχε να κάνει τίποτα με τον Σαλβίνι τον οποίο εξάλλου "περικύκλωσα" με καρδούλες», υποστήριξε η Erika Labbe, σημειώνοντας επίσης, ότι δεν ανήκει στο κίνημα των επικριτών του Σαλβίνι. «Δεν είμαι αριστερή, ούτε και δεξιά. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική και πιθανώς σε λίγα χρόνια να την αντιλαμβάνομαι καλύτερα. Δεν περίμενα τέτοια δημοσιότητα και ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει η δημοσιότητα για κάτι το οποίο έκανα με διαφορετική πρόθεση».

Την φωτογραφία ωστόσο, ανέδειξε και ο ίδιος ο Σαλβίνι μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter γράφοντας στη λεζάντα «τι ωραία να ταξιδεύεις με ευγενικούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να διαδηλώνουν κατά του μίσους, της βίας και των προσβολών», «καρφώνοντας» το όνομά της.

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!

E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione😂 pic.twitter.com/jhfQaG3f99