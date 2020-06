Σάλος στις ΗΠΑ: Νέα δολοφονία μετά τους Ζαπαντή και Φλόιντ

Όπως φαίνεται, οι δολοφονίες πολιτών στις ΗΠΑ από αστυνομικούς δεν έχουν τέλος. Ένα νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα έχει προκαλέσει σάλο, ακριβώς λίγο μετά τη δολοφονία του ελληνοαμερικανού Τζορτζ Ζαπαντή στο Queens της Νέας Υόρκης.

Ο 27χρονος κρατούμενος, Κάρλος Ίνγκραμ Λόπες, πέθανε στις 21 Απριλίου, αφού αστυνομικός τον κράτησε ακινητοποιημένο μπρούμυτα, με τα χέρια πίσω από την πλάτη για περίπου 12 λεπτά, ενώ εκείνος ακούγεται να λέει «δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Μάλιστα, ο διοικητής της αστυνομίας στο Τουσόν της Αριζόνα δήλωσε ότι προτίθεται να παραιτηθεί, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο κατά το οποίο ο ισπανόφωνος κρατούμενος φαίνεται να ζητά επανειλημμένα νερό, να κλαίει και να μην μπορεί να ανασάνει μέχρι που τελικά σιωπά.

Μέχρι στιγμής, έχουν παραιτηθεί τρεις αστυνομικοί λόγω του περιστατικού, ενώ η παραίτηση του διοικητή Τουσόν δεν έχει γίνει ακόμα δεκτή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Λόπες πέθανε από ανακοπή μετά τη χρήση κοκαΐνης και επειδή έπασχε από μεγαλοκαρδία. Ο λόγος που συνελήφθη ήταν επειδή επιτέθηκε στη σύντροφό του ενώ ήταν μεθυσμένος, με βάση όσα κατήγγειλε στην αστυνομία η γιαγιά του.

Δείτε το βίντεο που δημοσιοποίησε το δίκτυο TRT World:

Recently released body camera footage shows how a 27-year-old Hispanic man, Carlos Ingram-Lopez, died in police custody two months ago, prompting the police chief and three officers to resign in Tucson, US pic.twitter.com/NhB83nz9Nl