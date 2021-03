«Σαμποτάζ» καταγγέλλει η Τεχεράνη για την επίθεση στο ιρανικό πλοίο

Το Ιράν κατήγγειλε πράξη «σαμποτάζ» στη Μεσόγειο σε εμπορικό πλοίο ιρανικής εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, που διευκρινίζει ότι η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημίες στο πλοίο.

«Λάβαμε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση δολιοφθοράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με την ονομασία Iran Shahr-e-Kord που ανήκει στην ιρανική εταιρεία IRISL, έπλεε ανάμεσα στο Ιράν και την Ευρώπη όταν το κύτος του επλήγη από «εκρηκτικό μηχανισμό» την Τετάρτη, ανακοίνωσε χθες ο εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας καταγγέλλοντας «τρομοκρατική ενέργεια» και «παράδειγμα ναυτικής πειρατείας».

Footage of the SHAHR E KORD , an Iranian cargo ship that was attacked by an ‘ explosive’ as it was in the Med. pic.twitter.com/gdSjU0gwUz