Σαρλ Μισέλ σε Νίκο Αναστασιάδη: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγκάρδιες ευχές για ό,τι καλύτερο

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγκάρδιες ευχές για ό,τι καλύτερο!» ήταν το μήνυμα στο Twitter στα ελληνικά, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, το οποίο συνοδευόταν από βίντεο με στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα.

«Αγαπητέ Νίκο Αναστασιάδη, μετά από σχεδόν δέκα χρόνια σε αυτή την αίθουσα, είσαι ένα από τα πιο έμπειρα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε ευχαριστούμε για όλη την εργασία σου για την προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος» σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ.

Dear @AnastasiadesCY after almost ten years in this room, you are one of the most experienced members of the European Council.



Thank you for all your work advancing the European project. #EUCO



Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγκάρδιες ευχές για ό,τι καλύτερο! pic.twitter.com/CI5ty0NLxM