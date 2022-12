Σαρώνει τις ΗΠΑ η «χιονοθύελλα του αιώνα»

Η «χιονοθύελλα του αιώνα» εξακολουθεί να σφυροκοπά τις ΗΠΑ, κατά κύριο λόγο και κατά δευτερεύοντα τον Καναδά, με το πολικό ψύχος που επικρατεί να παγώνει κυριολεκτικά τα πάντα. Το πολικό ψύχος ειδικά στη Νέα Υόρκη κυριολεκτικά θυμίζει ...Αλάσκα, όπως συμβαίνει επίσης και στις κεντρικές και τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το θερμόμετρο παραμένει κολλημένο χαμηλότερα από τους -20 βαθμούς και κατά περιοχές του -30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα οι παγωμένοι άνεμοι αλλά και το ύψος του χιονιού που καλύπτει τεράστιες εκτάσεις ακόμη και στα πιο κεντρικά σημεία των πόλεων, καθιστά αδύνατη την κυκλοφορία.

A travel ban remained in effect in Buffalo on Monday after a powerful blizzard over the weekend killed at least 25 people and brought several feet of snow to the city. https://t.co/bvphgjpxoF pic.twitter.com/whei0K1oCY — CBS News (@CBSNews) December 26, 2022

Η σπάνιας σφοδρότητας πολική χιονοθύελλα που σαρώνει τις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, έχει ήδη στερήσει τη ζωή σε 55 ανθρώπους, με την πλειονότητα τους να αφορά την πολιτεία της Νέας Υόρκης, και τον τραγικό απολογισμό να είναι διαρκώς αυξανόμενος σε κάθε νέα ενημέρωση. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μονάχα στην κομητεία Έρι της Νέας Υόρκης.

Drone video from New York State Police shows an Erie Co., NY neighborhood digging out from feet of snow. At least 27 people died in Erie Co. in what NY Gov. Kathy Hochul describes as the "most devastating storm in Buffalo's long storied history..." pic.twitter.com/IQJlmo2bh6 — Shawn Reynolds (@ShawnReynolds_) December 26, 2022

Τα συνεχόμενα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS) των ΗΠΑ, προειδοποιούν πως όποιοι επιχειρήσουν να βγουν έξω από τα σπίτια τους κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά κρυοπαγήματα μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ καλούν όποιους επιχειρούν να ταξιδέψουν ή να βγουν εκτός θερμαινόμενου χώρου, να είναι προετοιμασμένοι για υπερβολικό κρύο και ντυμένοι με πολλές στρώσεις, καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος ώστε να αποφύγουν τα κρυοπαγήματα.

O απολογισμός των θυμάτων της «χιονοθύελλας του αιώνα» ανερχόταν σε τουλάχιστον 49 νεκρούς ως το βράδυ της Δευτέρας μόνο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, ενώ εκφράζονται φόβοι πως θα αυξηθεί περαιτέρω. Οι 55 θάνατοι που έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί επίσημα από τον πολικό χιονιά στις ΗΠΑ έχουν σημειωθεί σε 12 πολιτείες, το Κολοράντο, το Ιλινόις, το Κάνσας, το Κεντάκι, το Μίτσιγκαν, το Μιζούρι, τη Νεμπράσκα, τη Νέα Υόρκη, το Οχάιο, την Οκλαχόμα, το Τενεσί και το Γουισκόνσιν.

Περισσότερα από 48.000 νοικοκυριά εξακολουθούν να είναι χωρίς ηλεκτρικό στην ανατολική ακτή, όπου η κακοκαιρία είχε αρχικά προκαλέσει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε 150.000 νοικοκυριά. Αντίστοιχα σε όλη τη χώρα ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σύμφωνα με επίσημες αναφορές περίπου 1,7 εκατ. νοικοκυριά ήταν χωρίς ρεύμα, με τις θερμοκρασίες να είναι «πολικές». Οι θερμοκρασίες αναμένεται πάντως ότι θα επιστρέψουν στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα έως τα μέσα της εβδομάδας, αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας από το ομοσπονδιακό κράτος στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, μετά την ακραία χιονοθύελλα η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους μόνο στην περιοχή της πόλης Μπάφαλο, της δεύτερης μεγαλύτερης της πολιτείας, και άφησε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.