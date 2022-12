Σε άθλια κατάσταση εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης σε δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας, Μιχαήλ Σαακασβίλι, καθώς σήμερα, Πέμπτη, εμφανίστηκε, μέσω βιντεοκλήσης σε δικαστήριο, λιπόσαρκος, με «άδεια» μάγουλα και τρεμάμενα χέρια.

Ο Σαακασβίλι συνδέθηκε από το νοσοκομείο μέσω βιντεοκλήσης, ώστε να δώσει το παρών στο δικαστήριο που θα εξετάσει την αναβολή της καταδίκης του για κατάχρηση αξιώματος, λόγω κακής υγείας. Η συνεδρίαση μεταδόθηκε ζωντανά από τον ανεξάρτητο τηλεοπτικό σταθμό Pirveli TV.

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το δικαστήριο της Τιφλίδας, κρατώντας πανό που έγραφαν «Σώστε τον πρόεδρο» και «Ελευθερώστε τον Σαακασβίλι».

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε από τη φυλακή στο νοσοκομείο πέρυσι, αφού αρνήθηκε να φάει για 50 ημέρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φυλάκισή του, η οποία, σύμφωνα με ομάδες δικαιωμάτων, έχει πολιτικά κίνητρα.

«Απαιτούμε να επιτραπεί στον Μιχαήλ Σαακασβίλι να μεταβεί στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη σύμφωνα με τις συστάσεις των γιατρών», δήλωσε στο AFP ο δικηγόρος του Ντίτο Σαντζαγκαλισβίλι. «Πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου», πρόσθεσε.

#Zelenskyy called on #Georgia to transfer former President Mikhail #Saakashvili to a clinic in #Ukraine or Europe. pic.twitter.com/CCn7dEZm4g