Σε «διάταξη πλεύσης» το Oruc Reis – Κινητικότητα του τουρκικού στόλου

Διάταξη πλεύσης έλαβε και πάλι το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis αποπλέοντας από τον «ντόκο» του λιμανιού της Αττάλειας και καταλήγοντας αγκυροβολημένο «αρόδο» έξω από το λιμάνι.

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν κινήσεις του τουρκικού στόλου. Συγκεκριμένα, τρεις τουρκικές φρεγάτες ΜΕΚΟ200ΤΝ οι οποίες πέρασαν τα Δαρδανέλια και κινούνται νότια (ήδη έχουν περάσει το στενό της Χίου) με κατεύθυνση την περιοχή όπου η Τουρκία έχει εξαγγείλει ασκήσεις με πραγματικά πυρά για τις 10 και 11 Αυγούστου στην περιοχή του Καστελορίζου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, άλλα τουρκικά πλοία έλαβαν διαταγή να αποχωρήσουν από τη ΝΑΤΟϊκή δύναμη SNMG2 και κατευθύνονται στο Αιγαίο.

Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί πολύ στενά τις κινήσεις στον ναύσταθμο του Ακσάζ και στο αεροδρόμιο του Ντάλαμαν, προκειμένου να διαπιστώσει αν η Άγκυρα πηγαίνει σε νέα μείζονος έκτασης κλιμάκωση ανάλογη με αυτή της 26ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πολεμικό Ναυτικό έχει κινητοποιήσει ισάριθμο αριθμό σκαφών προς την περιοχή του Καστελορίζου.

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις: Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να προστατεύσει τα νησιά της

Μετά τη δήλωση του συμβούλου του Ερντογάν İsmail Hakkı Pekin, ότι «δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα πλέον», ένας άλλος κυβερνητικός αναλυτής ο Yusuf Alabarda εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός στοχοποιώντας τα ελληνικά νησιά στο ανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο ειδικότερα.

Ο Yusuf Alabarda ανέφερε πως «είναι αδύνατο για την Ελλάδα να προστατέψει τα νησιά της τα οποία βρίσκονται τόσο κοντά στην τουρκική ηπειρωτική χώρα, σε μια «θερμή» σύγκρουση από την Λήμνο έως το Καστελόριζο».

Ο ίδιος συνεχίζοντας ανέφερε ότι «εάν η Ελλάδα επιλέξει να συνεχίσει την επιθετική της τακτική στο Αιγαίο, αδυνατώντας να δει την αλήθεια τότε είναι σίγουρο ότι το status quo στο Αρχιπέλαγος θα αλλάξει».

Η άσκηση που έχει εξαγγείλει η Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί 10-11 Αυγούστου.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 - 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.

