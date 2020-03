Σε δημοπρασία έργα τέχνης του φυγόδικου Νιράβ Μόντι

Πίνακες ζωγραφικής, ρολόγια πολυτελείας και τσάντες Birkin περιλαμβάνονται στα αντικείμενα που πωλήθηκαν σε δημοπρασία που διοργάνωσε για πρώτη φορά η Αρχή Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος της Ινδίας.

Στη δημοπρασία που διεξήχθη από τον οίκο Saffronart πωλήθηκαν έργα τέχνης από τη συλλογή του φυγόδικου δισεκατομμυριούχου Νιράβ Μόντι, ο οποίος κατηγορείται για απάτη ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της κρατικής τράπεζας Punjab National Bank που θεωρείται η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ινδικού τραπεζικού κλάδου.

Μεταξύ των 15 έργων ζωγραφικής ήταν το «Boy with Lemons» της Amrita Sher-Gil του 1935 που πουλήθηκε περίπου 2,2 εκατομμύρια δολάρια. Σε τιμή ρεκόρ, 1,9 εκατ. δολαρίων πωλήθηκε το έργο του MF Hussain «Battle of Ganga and Jamuna- Mahabharata 12». Είναι η πρώτη φορά που πίνακας του εκλιπόντος Ινδού ζωγράφου φθάνει σε τέτοια τιμή.

Από τα ρολόγια ένα Audemars Piguet πωλήθηκε 112.000 δολάρια και ένα χρυσό και διαμαντένιο Philippe Patek πωλήθηκε 104.000 δολάρια.

Τρεις από τις τσάντες Hermes Birkin πωλήθηκαν 19.600, 18.000 και 16.000 δολάρια αντίστοιχα.

Πωλήθηκε ακόμη μία Rolls-Royce Ghost έναντι 240.000 δολαρίων και μία Porsche Panamera, που οδηγούσε η σύζυγος του Νιράβ Μόντι, Άμι Μόντι πωλήθηκε 51.500 δολάρια.

Η on line δημοπρασία 40 αντικειμένων κατασχεθέντων από την Αρχή Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος διεξήχθη από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου.



Με το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε θα αποπληρωθούν χρέη του Μόντι σε διάφορες τράπεζες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ