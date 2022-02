Σε δημοπρασία το μεγαλύτερο μπλε διαμάντι από τον οίκο Sotheby's

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο μπλε διαμάντι που πωλείται ποτέ σε δημοπρασία. Και είναι μια πρόσφατη ανακάλυψη.

Το άνω των 15 καρατιών διαμάντι De Beers Cullinan Blue εξορύχθηκε το 2021 στο ορυχείο Cullinan στη Νότια Αφρική, μία από τις λίγες πηγές παγκοσμίως εξαιρετικά σπάνιων μπλε διαμαντιών. Θα πουληθεί σε μια δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's του Χονγκ Κονγκ φέτος τον Απρίλιο και η τιμή του υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 48 εκατομμύρια δολάρια.

Ο αντιπρόεδρος του Sotheby's, Φρανκ Έβερετ, δήλωσε πως η πολύτιμη πέτρα είναι εντυπωσιακή σε πολλά επίπεδα.

«Είναι σπάνια λόγω του μεγέθους της. Ξεπερνά τα 15 καράτια. Το χρώμα της είναι ζωηρό μπλε. Εσωτερικά είναι αψεγάδιαστη. Και πραγματικά μία από τις πιο σπάνιες πλευρές της είναι η κοπή της», εξήγησε.

«Πιστεύω ότι θα δούμε τεράστιο ενδιαφέρον για αυτήν την πέτρα, όταν τελικά βγει στο σφυρί», συμπλήρωσε.

«Η αγορά είναι πολύ δυνατή για τα κοσμήματα αυτή τη στιγμή, έχει υπάρξει δυνατή τα τελευταία χρόνια, όμως ένα από τα σθεναρότερα τμήματά της είναι τα χρωματιστά διαμάντια. Και ένα από τα δυνατότερα χρώματα είναι το μπλε».

