Σε ευθανασία υποβλήθηκε 56χρονη Βελγίδα που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τον φόνο των πέντε παιδιών της

Μια 56χρονη Βελγίδα, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη το 2008 αφού έσφαξε και τα πέντε παιδιά της, υποβλήθηκε την Τρίτη σε ευθανασία, ανήμερα της συμπλήρωσης 16 ετών από τις δολοφονίες, μετά τις οποίες είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή της.

Την πληροφορία αυτή, που μετέδωσε το γαλλόφωνο μέσο Sudinfo, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νικολά Κοέν, ο δικηγόρος της Ζενεβιέβ Λερμίτ. Το 2019 η Λερμίτ αποφυλακίστηκε υπό όρους, ώστε να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Remarkable: This week 2 people have been given permission for euthanasia for psychological reasons. The person from this story⬇️The 2nd is a woman who killed her 5 children in 2007 and has been in a psychiatric hospital since her release from prison... https://t.co/p8iABnuCmA